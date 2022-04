Der Streaming-Gigant hat gestern nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Und die fielen nicht ganz so gut aus: Erstmals seit mehr als zehn Jahren musste man ein Quartal mit Kundenschwund verkraften. In den drei Monaten bis Ende März gingen unterm Strich rund 200.000 Bezahlabos verlore. Insgesamt sank die weltweite Nutzerzahl zum Quartalsende auf 221,6 Mio.. Eigentlich hatte NETFLIX mit 2,5 Mio. neuen Kunden gerechnet. Neben steigendem Konkurrenzdruck wirkten sich auch Folgen des Ukraine-Kriegs auf die Bilanz des Streaming-Riesen aus.



Netflix konnte im abgelaufenen Jahresviertel einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,53 $ erzielen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Streaming-Anbieter noch 3,75 $ Gewinn je Aktie erzielt. Beim Quartalsumsatz verfehlte NETFLIX mit 7,87 Mrd. $ die Analysten-Prognosen, die bei 7,94 Mrd. $ gelegen hatten. Kein Wunder, dass Anleger enttäuscht reagieren und die Aktie nachbörslich heftig unter Druck geriet - mehr als 25 % ging es da hinab.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



