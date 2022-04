Nach seinem durchwachsenen Start in die verkürzte Woche wird der DAX am Mittwoch mit Kursgewinnen erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 14.195 Punkte. Am Vormittag fällt der Blick auf das Ifo-Geschäftsklima, das um 10 Uhr veröffentlicht wird.Zu der runden Marke von 14.000 Punkten, die ihm zuletzt Unterstützung gab, würde er damit sein Polster wieder ein wenig vergrößern. Börsianern zufolge sind es die am Vorabend positiven ...

