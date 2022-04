DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYER - Dem Bayer-Vorstand um CEO Werner Baumann dürfte ein erneuter Vertrauensentzug durch die Aktionäre erspart bleiben. Die beiden führenden angloamerikanischen Aktionärsberater ISS und Glass Lewis haben sich in aktuellen Reports dafür ausgesprochen, die Führung des Konzerns auf der anstehenden Hauptversammlung zu entlasten. Allerdings stellen sich beide gegen das Vergütungspaket für das Bayer-Management. (Handelsblatt)

BMW - BMW wird am Kapitalmarkt ungewöhnlich scharf kritisiert. Michael Muders, Fondsmanager von Union Investment, attestiert dem DAX-Konzern im Gespräch mit dem Handelsblatt ein "Glaubwürdigkeitsproblem". BMW sei zu lange beim Mantra von der Technologieoffenheit geblieben und habe so den Wandel zur Batterieelektrizität als künftigen Antriebsstandard ein Stück weit verschlafen. "Jetzt wird zwar umgesteuert, aber das kostet sehr viel Geld", moniert Muders. "BMW zahlt nun den Preis für seinen fehlenden Mut. Mercedes-Benz kann in den kommenden Jahren eine Marge von 15 Prozent schaffen, BMW eher nicht." (Handelsblatt)

N26 - Das wertvollste deutsche Fintech hat erneut Ärger: Kunden sind empört, weil ihnen abrupt das N26-Konto gekündigt wurde. Keine Überweisungen, kein Geld abheben: Dem Handelsblatt sind Dutzende Fälle bekannt, in denen Kunden seit dem vergangenen Donnerstag keinen Zugang mehr zu ihrem Konto haben. Dabei handelt es sich um Kunden in Deutschland, aber auch im Ausland. Die Berliner Smartphone-Bank begründet dies mit verletzten Geschäftsbedingungen, ohne ins Detail zu gehen. (Handelsblatt)

BPCE/FIDOR - Nach Verzögerungen im Verkaufsprozess will die französische Großbank Groupe BPCE ihre defizitäre Münchener Internet-Tochter Fidor Bank "im Laufe dieses Jahres" an den US-Finanzinvestor Ripplewood veräußern. "Wir befinden uns in exklusiven Verhandlungen mit Ripplewood", sagte ein BPCE-Sprecher der Börsen-Zeitung. Fidor zufolge soll die "Transaktion voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen" sein. Ursprünglich war ein Verkauf bis spätestens Ende 2021 an die Private-Equity-Gesellschaft vorgesehen. (Börsen-Zeitung)

