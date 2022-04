InvestaX hat ein neues, an ein NFT gebundenes Digital-Asset-Wertpapier eingeführt ein weiteres bahnbrechendes Anlageprodukt, das die Vorzüge des dezentralisierten Finanzwesens (DeFi) mit denen des zentralisierten Finanzwesens (CeFi) verbindet und Ihre Möglichkeiten, mit Ihrer Investorengemeinschaft zu kommunizieren und für diese einen Mehrwert zu schaffen, verändert.

Bored Ape #2371, ein Bored Ape Yacht Club (BAYC)-NFT, das zu der bislang begehrtesten Blue-Chip-Sammlung gehört. BAYC ist ein technologisch verbreitetes, dezentralisiertes, gemeinschaftlich besessenes Asset mit eigener Währung und eigenem Metaverse. InvestaX hat eine Tokenifizierung der wirtschaftlichen Interessen an #2371 vorgenommen (Lesen Sie hier die ganze Geschichte). Das verwendete Ticker-Symbol lautet IXAPE. Im Rahmen eines weiteren, weltweit erstmalig durchgeführten Projekts verschenkt InvestaX 1.000 IXAPE-Token an Investoren, die sich bei InvestaX anmelden. Außerdem ist auch der Handel mit IXAPE auf unserer Plattform möglich.

Es ist uns eine Ehre, den BAYC #2371 Howey Tez zu nennen. Er wird entscheidend zur Entwicklung von Digital-Asset-Wertpapieren und Web 3.0 beitragen. Sie können hier mehr über seine Geschichte und seine Mission der Tokenisierung der Welt erfahren.

Wir glauben an eine dezentralisierte Finanzwelt und stellen dieses Produkt im Open-Source-Format zur Verfügung, damit andere sich an uns orientieren und weitere neue Ideen und Konzepte entwickeln, an die wir selber noch gar nicht gedacht haben. Die nächste Generation von Anlageprodukten nutzt Smart Contracts und Blockchain-Technologien und schafft so einen immensen Mehrwert für die beteiligten Communities.

Das Besondere an BAYC ist, dass es sich im Wesentlichen um ein Asset im Besitz der Community handelt, das auch einen ganz eigenen Wert hat. Damit haben Sie die Möglichkeit, ihr eigenes BAYC-Geschäft ins Leben zu rufen und dabei den "kollektiven" Markenwert zu verwenden.

IXAPE-Token-Inhaber erhalten die Möglichkeit, eine völlig neue Klasse von digitalen Vermögenswerten zu entdecken und von den potenziellen Wertsteigerungen und anderen finanziellen Erträgen, die mit dem Besitz dieser Vermögenswerte verbunden sind, zu profitieren. Dies ist unglaublich spannend, beispiellos und bringt viele Vorteile in unserer Community für die Inhaber von IXAPE-Token mit sich.

Wenn man die Innovationen und Philosophie von Web 3.0 nimmt und sie mit Digital-Asset-Wertpapieren kombiniert, werden wir eine weitere explosionsartige Zunahme der Wertschöpfung erleben.

InvestaX baut eine wichtige Infrastruktur auf, die, indem sie das zentralisierte (CeFi) und das dezentralisierte (DeFi) Finanzwesen miteinander verbindet, es Ihnen ermöglicht, Ihre digitalen Vermögenswerte sofort und rund um die Uhr weltweit zu kaufen, verkaufen, handeln, leihen oder verleihen.

