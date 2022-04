Die Börsen folgen in der Regel bestimmten Verhaltensmustern, die auf den ersten Blick irritieren, aber auf dem zweiten Blick der Logik entsprechen. Das konnte man am Dienstag dieser Woche gut nachvollziehen. Die Nachricht von der Großoffensive der Russen ging morgens gegen 08.00 Uhr über alle TV-Sender und Kommunikationskanäle. In der Vorbörse ab 08.30 Uhr begannen die ersten Notierungen mit leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...