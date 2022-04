Wien (www.fondscheck.de) - Ostrum Asset Management (Ostrum AM), eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, hat Frédéric Leguay als neuen Aktienchef verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Er berichte an Gaëlle Malléjac, Head of Insurance and ALM Solutions bei Ostrum AM und Mitglied des Executive Committee. Leguay werde für das siebenköpfige Aktienteam verantwortlich sein, habe die Gesellschaft mitgeteilt. Zu seinen Aufgaben würden unter anderem die Überwachung der Aktienstrategie, die Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen sowie der Ausbau entsprechender Aktivitäten in Frankreich und Europa zählen. ...

