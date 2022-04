Stuttgart, Deutschland (ots) -Die SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON ist eine der beliebtesten Rallyes für klassische Autos bis Baujahr 2002. Die 24. Auflage vom 7. bis 9. Juli, die über rund 600 Kilometer vom Montafon aus über traumhafte Alpenpässe führt, ist längst ausgebucht. Den letzten Startplatz stiftet die Motor Presse Stuttgart als Veranstalter für eine Versteigerung über United Charity, Europas größtes Charityportal. Der gesamte Erlös kommt dem Förderverein für krebskranke Kinder e.V. in der Uni-Kinderklinik Freiburg zugute.Der 1980 gegründete Förderverein setzt sich dafür ein, die Heilungschancen krebskranker Kinder und Jugendlicher zu verbessern. Jetzt steht der Verein vor der größten finanziellen und organisatorischen Herausforderung seines Bestehens. Im Zuge des Baus der neuen Kinderklinik in Freiburg ist auch ein neues Eltern-Haus erforderlich. Wie das bisherige Eltern-Haus wird auch das neue Gebäude zur Begleitung und Versorgung betroffener Familien aus Spendengeldern finanziert."Wir freuen uns, gemeinsam mit United Charity bereits zum achten Mal einen Startplatz für die SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON zu versteigern und dabei ein Projekt für krebskranke Kinder und ihre Familien, das uns am Herzen liegt, zu unterstützen", betont Harald Koepke, Organisationsleiter für die Classic Rallyes der Motor Presse Stuttgart, und ergänzt: "In Freiburg wurde unser Medienhaus vor über 75 Jahren gegründet und gleichzeitig der Grundstein für auto motor und sport gelegt."Der letzte Startplatz für die 24. SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON kann bis zum 23. Mai um 17.00 Uhr gegen Höchstgebot ersteigert werden. Der Link zur Auktion: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Silvretta-Classic-PlatzAlle Informationen zur traditionsreichsten Oldtimerrallye der Motor Presse Stuttgart unter: www.silvretta-classic.de.Kontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health,MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5200940