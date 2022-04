Gleich zu Beginn die - zumindest aus Anlegersicht - eher unvorteilhafte Nachricht: Nur knapp 9,5 Prozent der insgesamt 6 Millionen Simona-Aktien befinden sich überhaupt im Streubesitz. Das engt den Börsenhandel doch arg ein, trotz des 1:10-Splits vom Spätsommer 2021. Andererseits ist der Investorenkreis des Anbieters von Spezialkunststoffteilen für den industriellen Einsatz durchaus eine gute Visitenkarte ... The post Simona: Viel Aktie fürs Geld appeared first on Boersengefluester.

