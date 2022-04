Durch hochwertige Adressüberprüfung, Geokodierung und Datenanreicherung können Unternehmen die Genauigkeit ihrer Daten erhöhen und den Kontext für schnellere, sichere Entscheidungen herstellen.

Precisely, der weltweit führende Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute die Einführung verbesserter Geo-Adressierungsfunktionen bekannt, mit denen Adressdaten in Unternehmenssystemen wie CRM, Rechnungswesen, ERP, Arbeitskraft-Management und weiteren Systemen leicht überprüft, bereinigt und geokodiert werden können.

Zu den neuen Innovationen bei der Geo-Adressierung von Precisely gehören eine verbesserte automatische Adressvervollständigung, ausgefeilte Matching-Algorithmen und neue Metadatenoptionen.

Die globale Reichweite dieser marktführenden Funktionen wird auch durch die Verfügbarkeit von Master Location Data in Großbritannien, Irland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Schweden und Finnland erweitert zusätzlich zur bestehenden Abdeckung in den USA und Kanada. Eine weitere Ausweitung ist im Laufe des Jahres geplant.

"Wir setzen unsere Innovationen fort und bauen unsere Führungsposition bei der Geo-Adressierung weiter aus, indem wir ein beispielloses Maß an Datenkontext freischalten, das die Datenintegrität ermöglicht", so Anjan Kundavaram, Chief Product Officer bei Precisely. "Wir erweitern die Reichweite dieser hochwertigen Ressourcen, indem wir sie an mehr Orten auf der ganzen Welt anbieten und sie durch flexible Preis- und Bereitstellungsoptionen zugänglicher machen."

Unabhängig davon, ob Geschäftsanwender in Unternehmensanwendungen, Business Intelligence (BI) und Analyse-Dashboards oder in den branchenspezifischen Anwendungen von Precisely arbeiten, wird die Verknüpfung von reichhaltigem und relevantem Kontext mit Daten zu einer entscheidenden Komponente der Datenintegritätsstrategie eines Unternehmens. Durch die Hinzufügung von Geo-Adressierungsfunktionen wird sichergestellt, dass die in den Geschäftsdaten gefundenen Adressen verifiziert, standardisiert und für maximale Genauigkeit validiert werden.

"Es mag einfach klingen, aber die Nutzung von Adressen als Grundlage für Geschäftsentscheidungen ist eine äußerst komplexe und ständig wachsende Herausforderung, insbesondere über mehrere Länder und Adressformate hinweg. Die Sicherstellung der bestmöglichen Adressübereinstimmung und das Erlangen von äußerst genauen Standortkoordinaten erfordert tiefgreifendes Fachwissen", sagt Clarence Hempfield, Senior Vice President Location Intelligence bei Precisely. "Bei dieser Produktveröffentlichung nutzt Precisely seine jahrzehntelange Erfahrung, um eine verbesserte automatische Adressvervollständigung, noch ausgefeiltere Abgleichsalgorithmen und neue Metadatenoptionen zu liefern und das alles mit flexiblen Preis- und Bereitstellungsoptionen."

Die Geo-Adressierungsfunktionen von Precisely weisen Adressen hochpräzise Standortkoordinaten zu und fügen jeder Adresse eine eindeutige und dauerhafte Kennung, die PreciselyID, zu. Die PreciselyID ermöglicht auch eine schnelle und einfache Datenanreicherung aus dem Precisely-Katalog von mehr als 9.000 Attributen in über 400 Datensätzen einschließlich Standarddaten wie Points of Interest und Immobilienattribute oder dynamische Daten wie demografische Bewegungen oder Wetteränderungen im Laufe der Zeit. Mit der Geo-Adressierung und -Anreicherung von Precisely lassen sich tiefere Einblicke in die Präferenzen und das Verhalten von Kunden gewinnen, die zu fundierteren Entscheidungen, optimierten Geschäftsprozessen, Produktinnovationen und personalisiertem Marketing führen.

"Diese Ankündigung festigt die Position von Precisely als Marktführer für Produkte zur Adressverifizierung, Geokodierung und Datenanreicherung", so Hempfield. "Mit den neuesten Erweiterungen können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Daten vertrauenswürdig und kontextreich sind, wann und wo immer sie benötigt werden und das zu einem Preis, der in jedes Budget passt."

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu den Geo-Adressierungslösungen von Precisely.

Über Precisely

Precisely ist der Weltmarktführer im Bereich Datenintegrität und unterstützt über 12.000 Kunden in über 100 Ländern, inklusive 99 der Fortune 100 Unternehmen, mit Genauigkeit und Verlässlichkeit. Preciselys Produkte in den Bereichen Datenintegration. Datenqualität, Daten-Governance, Location Intelligence und Datenanreicherung fördern bessere unternehmerische Entscheidungen und schaffen so bessere Ergebnisse. Finden sie mehr heraus auf www.precisely.com.

