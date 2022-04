- 4 Meter mit 24,2 g/t Gold, einschließlich 1,15 Meter mit 73,67 g/t Gold aus NT21-202 in einem neuen Ost-West-Verwerfungskorridor, der mehr als 400 Meter südwestlich entlang der Zone NT von der Verwerfung der Zone Main verläuft

- Breite Zone mit 15,5 Metern @ 4,6 g/t Gold, die 1,45 Meter @ 35,86 g/t Au aus 247 Metern Bohrlochtiefe in NT21-196 enthält

- Erprobung und Bestätigung der Goldmineralisierung auf mehreren Ost-West-Strukturen, die die Zone NT durchschneiden

Vancouver, British Columbia, Kanada. 20. April 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/ ) freut sich, die Ergebnisse der Bohrlöcher NT21-195 bis -203 und RV21-36A auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Newman Todd (NT) Complex bekannt zu geben. Obwohl die Bohrungen im letzten Quartal 2021 niedergebracht wurden, sind die endgültigen Ergebnisse dieser Löcher erst Ende März 2022 eingetroffen, was auf den allgemeinen Rückstau bei der Bearbeitung der Proben im Labor zurückzuführen ist.

Die Gruppe von Bohrlöchern wurde konzipiert, um an frühere Ergebnisse anzuknüpfen und die Erprobung von neu interpretierten strukturellen Ost-West-Korridoren (E-W), die die Zone NT durchschneiden, einzuleiten. Die wichtigsten Abschnitte dieser Bohrlöcher sind in Tabelle 1 unten aufgelistet und können auf der Website von Trillium Gold unter www.trilliumgold.com eingesehen werden.

William Paterson, Vice President of Exploration von Trillium Gold, fügte hinzu: "Wir stoßen weiterhin auf bedeutende Mineralisierungen, während wir die bekannten Ost-West-Strukturen innerhalb der Zone NT weiterverfolgen, und wir haben weitere bedeutende Ergebnisse erhalten, als wir begannen, neue interpretierte Strukturen weiter südöstlich entlang der Zone NT zu testen. Unser strukturelles Modell und die interpretierten Kontrollen der Goldmineralisierung scheinen sich gut zu halten. Weitere Arbeiten sind notwendig, aber wir sind zuversichtlich, dass die nachfolgenden Bohrungen ähnliche Ergebnisse liefern werden, während wir unsere Arbeit fortsetzen. Wir sind auch der Meinung, dass es an der Zeit ist, mit der Erprobung von strukturellen Zielen mit hoher Priorität sowohl östlich als auch westlich der Zone NT zu beginnen, um mit der Erweiterung des Ressourcen-Footprints im größeren Projektgebiet zu beginnen."

Russell Starr, Interim Chairman, President und CEO von Trillium Gold, kommentierte: "Dieses Programm ist der Höhepunkt der monatelangen Arbeit an der Zusammenstellung eines komplexen Netzwerks historischer Daten, die auf hochgradige Abschnitte stießen, für die es keine Erklärung gab und die fast ausschließlich innerhalb der Zone NT lagen. Diese Ergebnisse haben unsere Interpretation bestätigt, dass mehrere andere Strukturen mit beträchtlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung gefunden werden können, wenn man die Zone Main verlässt und den Wert des gesamten Projekts erhöht. Das Projekt Newman Todd-Rivard muss noch in einer Tiefe von mehr als 400 Metern gebohrt werden und entwickelt sich mit weiteren fundierten Bohrungen zu einem realistischeren Tagebauszenario."

Bohrloch NT21-195 zielte auf eine hochgradige Quarzgangmineralisierung im Rivard-Stil entlang des Fußwandkontakts der Zone NT ab, wo zwei der bedeutenderen Ergebnisse in kieselhaltigen Brekziensegmenten der Zone NT gefunden wurden, die entlang von E-W-Verwerfungen in die Fußwand versetzt sind.

Die Löcher NT21-196 und -197 knüpften an frühere bedeutende Abschnitte an, die mit dem Loch NT21-194 (9 m @ 19,73 g/t Au) und der Camp-Zonen-Verwerfung in Zusammenhang standen (siehe Pressemitteilung vom 23. September 2021). Bohrloch NT21-196 wurde oberhalb von Bohrloch NT21-194 gebohrt und durchschnitt mineralisierte Teile der Zone NT mit Adern, die sichtbares Gold (VG) in Verbindung mit Bleiglanz und Sphalerit enthalten und sich im Kontaktbereich der Fußwand befinden. Bohrloch NT21-197 ging bis zum Kragen im Bereich der Camp-Verwerfung zurück und erprobte die neigungsabwärts verlaufende Kontinuität der Mineralisierung sowie die E-W-Hauptzonen-Verwerfungsstruktur. Beide Bohrlöcher lieferten zahlreiche signifikante Untersuchungsergebnisse; NT21-196 im gesamten Bohrloch, wobei VG in Quarzadern zwischen 257,8 m und 259,4 m sowie im unteren Teil von NT21-197 im Bereich der Main Zone Fault festgestellt wurden. Siehe Abbildungen 1 und 2.

In der südlichen Region des Hauptzonenabschnitts der Zone NT wurde eine Reihe von Bohrlöchern (NT21-198 bis -203) in nördlicher und südlicher Richtung durch bekannte und neu interpretierte Ost-West-Brekzienverwerfungskorridore gebohrt, die die Zone NT durchqueren und häufig in Verbindung mit hochgradigeren Mineralisierungen und Rivard-artigen Quarzgangclustern entlang der Verwerfungstrends gesehen werden. Die in NT21-202 auf 262,25 - 264,2 m durchteufte Rivard-artige Ader enthielt mehrere VG-Stücke und wies einen Gehalt von 4 m mit 24,2 g/t Au auf. Alle Bohrlöcher ergaben die erwarteten Gehalte und Mächtigkeiten, was die Interpretation stützt, dass diese E-W-Strukturkorridore die Zone NT beeinflussen und das Gold in ihr konzentrieren.

Im südwestlichen Teil der Zone NT wurde das Bohrloch RV21-36A gebohrt, um die Verfeinerung des Modells für den südlichen Teil der Zone NT sowie für die Zone SW zu unterstützen und die Tiefe und Ausdehnung der bekannten Mineralisierung erheblich zu erweitern. Das Bohrloch durchteufte zunächst die Zone SW, die eine lückenhafte Mineralisierung aufweist, gefolgt von einer zweiten Brekzienzone in Richtung Südosten, die mit der eigentlichen Zone NT korreliert. Darüber hinaus befindet sich die VG in einem gescherten felsischen Vulkanabschnitt (bei 695,5 m) und in einer Quarzlinse (bei 705,5 m) im unteren Teil des Bohrlochs, wodurch die Grenzen der VG-Vorkommen, die im Projektgebiet erbohrt wurden, erweitert werden. Der E-W-Verwerfungskorridor, der mit dieser goldmineralisierten Zone in Zusammenhang steht, ist eine neue Ergänzung unseres Modells für künftige Zielbohrungen. In diesem Bohrloch wurden zwei sehr bedeutende Abschnitte mit 0,45 m @ 17,5 g/t Au auf 695,35 m und 12 m @ 3,08 g/t Au auf 704 m (einschließlich 1 m @ 22,6 g/t Au) gefunden. Dieses Bohrloch wurde nur aufgrund der nachlassenden Bohrproduktivität abgebrochen.

Abbildung 1: Geologieplan mit der Lage der Bohrlöcher NT21-195 bis NT21-203 und RV21-36A.

Abbildung 2: Langer Schnitt (Blick nach Nordwesten) mit Darstellung des NT-Zonenmodells, des Explorationsblockmodells, historischer Ergebnisse und bedeutender Abschnitte von NT21-195 bis NT21-203 und RV21-36A.

Tabelle 1: Highlights der bedeutenden Abschnitte der Bohrlöcher NT21-195 bis -203 und RV21-36A. Eine vollständige Liste der bedeutenden Abschnitte ist auf der Website von Trillium Gold (www.trilliumgold.com) zu finden.

Bohrung ID Von (m ) Bis (m) Breite (m) Au (g/t) NT21-195 200 200.5 0.5 15.2 NT21-196 25.25 25.6 0.35 13.1 147 192 45 1.07 Inkl. 155.5 162 6.5 3.02 und 160 162 2 5.35 224 236 12 2.23 Inkl. 226 232 6 4.18 und 231 232 1 21.8 241 316 75 1.86 Inkl. 242 243 1 12.2 Inkl. 247 262.5 15.5 4.6 und 258 259.45 1.45 35.86 Inkl. 266 268 2 4.58 Inkl. 283.3 291 7.7 2.43 und 283.3 284 0.7 6.38 NT21-197 420 448 28 1.85 Inkl. 421.8 424.8 3 2.95 Inkl. 437.55 442 4.45 5.08 und 439.4 440.15 0.75 24.3 NT21-198 506 508 2 5.14 NT21-199 223 257 34 1.14 Inkl. 224.8 230 5.2 2.53 und 224.8 225.65 0.85 6.67 und 229.4 230 0.6 9.85 und 247 247.6 0.6 6.33 NT21-201 215 216 1 24.8 NT21-202 151 156 5 2.58 Inkl. 152 153 1 11.1 262 266 4 24.2 Inkl. 262.85 264 1.15 73.67 NT21-203 83.25 85 1.75 8.51 Inkl. 83.85 84.53 0.68 21.4 RV21-36A 695.35 695.8 0.45 17.5 704 716 12 3.08 Inkl. 705 706 1 22.6 Inkl. 713 714 1 8.67

Tabelle 2: Details zu den Bohrschellen der Bohrlöcher NT21-195 bis -203 und RV21-36A - UTM-Zone 15, NAD 83.

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Norden Erhebungen Länge (m) Dip Azimut NT21-195 420400 5656370 359 342 -45 86 NT21-196 420835 5656584 365 336 -45 190 NT21-197 420905 5656679 359 462 -45 190 NT21-198 420366 5656216 366 570 -49 188 NT21-199 420498 5656071 367 422 -51 1 NT21-200 420500 5656177 367 272 -45 1 NT21-201 420500 5656177 365 572 -47 224 NT21-202 420349 5655855 358 383 -45 1 NT21-203 420354 5656037 360 263 -47 1 RV21-36A* 420025 5655958 384 947 -62 135

* Hinweis: Das Bohrloch RV21-36 wurde bei 21 m aufgegeben.

Alle Bohrungen wurden von Paul Barc, PGeo, beaufsichtigt. Die Bohrungen wurden von Rodren Drilling Ltd. aus West St. Paul, Manitoba, durchgeführt. Der Bohrkern wurde protokolliert und in einer sicheren Kernanlage vor Ort beprobt. Die Kernproben des Programms wurden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten; die Hälfte der Kerne wurde zur Analyse an Activation Laboratories Ltd. in Dryden und Thunder Bay (ON), beides akkreditierte Mineralanalyselabors, gesendet. Alle Proben wurden mittels standardmäßiger Fire-Assay-AA-Techniken auf Gold analysiert. Proben, die mehr als 10,0 g/t Gold enthielten, wurden mit standardmäßigen Brandproben-Gravimetrieverfahren analysiert. Alle Proben mit Ergebnissen von mehr als einer Unze Gold pro Tonne wurden auch mit einer Standard-Brandprobe mit 1 kg Metallsieb analysiert. Zertifizierte Goldreferenzstandards, Leerproben und Duplikate werden im Rahmen des Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramms (QAQC) von Trillium Gold routinemäßig in den Probenstrom eingefügt, um die Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Bei den hier gemeldeten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt. Bei allen gemeldeten Bohrabschnitten handelt es sich um Bohrkernlängen, die nicht unbedingt die tatsächlichen Mächtigkeiten darstellen. Hinweise auf sichtbares Gold (VG) sind faktische Beobachtungen und sollten nicht als quantifizierbarer Gehalt interpretiert werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration von Trillium Gold Mines, gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations unter dyoshimatsu@trilliumgold.com , +1(416)722-2456, oder info@trilliumgold.com , +1604-688-9588.

Besuchen Sie unsere Website unter: www.trilliumgold.com

Im Namen des Verwaltungsrats,

Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr

Interims-Chairman, Präsident, CEO

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios beschäftigt. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen das größte aussichtsreiche Grundstückspaket im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi zusammengestellt. Jüngste Beispiele dafür sind der Erwerb des Grundstücks Willis südwestlich des Newman Todd-Komplexes und angrenzend an diesen sowie eine unverbindliche Absichtserklärung, die dem Unternehmen die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil des Confederation Lake Greenstone Belt mit einer Länge von mehr als 100 km verleiht. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, beteiligt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die auf deren Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die die Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Auswirkungen der weltweiten Störungen durch den Ausbruch des Covid-19-Coronavirus, Risiken der Geschäftsintegration, Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, Schwankungen auf den Wertpapiermärkten, Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold oder bestimmten anderen Rohstoffen, Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien (einschließlich Umweltgefahren und Industrieunfällen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; die Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

