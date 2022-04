Von Angus LotenThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusDie Ausgaben der Unternehmen für Cloud Computing steigen rasant an. Es werden zunehmend fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, was mehr kostet als herkömmliche Business-Anwendungen. Weltweit werden Unternehmen in diesem Jahr fast 500 Milliarden Dollar für Cloud Computing ausgeben. Das sind 20 Prozent mehr als im letzten Jahr.Zusätzlich zu den Kosten für die Technologien selbst, die meist über ein Abonnement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...