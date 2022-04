DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. April (vorläufige Fassung)

=== *** 00:25 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 3Q, Melbourne *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 virtuelles PG), Göttingen 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Jahresergebnis, Wuppertal *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten März 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar 08:00 DE/Baugenehmigungen Februar 08:00 DE/Hawesko Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 1Q, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 104 zuvor: 106 *** 10:00 DE/Covestro AG, Online-HV 10:00 DE/Schaeffler AG, Online-HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März Eurozone PROGNOSE: +2,5% gg Vm/+7,5% gg Vj Vorabschätzung: +2,5% gg Vm/+7,5% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+3,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q, Midland *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 21,9 zuvor: 27,4 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 182.000 zuvor: 185.000 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) PROGNOSE: -20,0 zuvor: -18,7 *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Eröffnungsrede (per Videoaufzeichnung) bei der Volcker Alliance und dem Penn Institute for Urban Research *** 17:15 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK (virtuell) des Lenkungsausschusses IMFC *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q, Paris 18:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Bendheim Center for Finance der Princeton University *** 19:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Diskussion über die Weltwirtschaft (virtuell), u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde, Fed-Chairman Powell und IWF-Chefin Georgieva 22:03 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 1Q, Provo/Utah ===

