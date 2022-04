Die US-Börsen knüpfen zur Wochenmitte an die positive Performance des Vortages an und notieren kurz vor Beginn der Präsenzbörse deutlicher im Plus. Der Dow Jones wird 0,4 Prozent höher erwartet und auch S&P 500 und Nasdaq Composite legen zu. Viele Anleger schütteln offenbar die desaströsen Geschäftszahlen des Streamingriesen Netflix ab - die Aktie stürzt um 27 Prozent im Wert ab - und konzentrieren sich auf positive Nachrichten, darunter von Procter & Gamble und IBM.Alle aktuellen Entwicklungen ...

