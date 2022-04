Stuttgart (ots) -Zeitlos, edel und exklusiv - Schwarz ist die Trendfarbe schlechthin und in Sachen Einrichtung so beliebt wie nie. Mit der neuen Matt Black Edition überträgt HANSA diesen Trend ab sofort auf ausgewählte Armaturen und bietet Trendliebhabern damit vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Bad und Küche. Die neuen Produkte - etwa der Serien HANSATWIST, HANSALIGNA oder HANSAMICRA - ziehen in elegantem Mattschwarz die Blicke auf sich und vereinen ansprechendes Design mit den bewährten Eigenschaften Langlebigkeit und Funktionalität.Die neue HANSA Matt Black Edition überzeugt nicht nur optisch, sondern auch haptisch als Must-have für Bad und Küche. So sorgt die neue Edition vor allem mit der Kombination aus ansprechender Oberflächen-Haptik und dem edlen Farbton Schwarz in samtig mattem Finish für ein Erlebnis der Extraklasse.Zurückhaltende Eleganz trifft auf markanten Hingucker - die Armaturen der HANSA Matt Black Edition schaffen den perfekten Spagat zwischen Praktikabilität, Funktionalität und designstarker Optik. Perfekt für urbane Badezimmer im trendigen Mix-and-Match-Stil. Zeitlos und vielseitig kombinierbar passt Schwarz nicht nur immer, sondern erzeugt in Kombination mit anderen Farben ansprechende Kontraste und bringt einen authentischen hochwertigen Stil in Bad und Küche.Höchste Qualität für dauerhafte EleganzBei der matt-schwarzen Oberfläche handelt es sich um eine qualitativ hochwertige Beschichtung mit einzigartiger Farbzusammensetzung. Diese zeichnet sich, dank technologisch ausgefeiltem Prozess, durch enorme Belastbarkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Zusätzlich reagiert die matte Oberfläche weniger sensibel auf Wasserspritzer und Fingerabdrücke, was eine lang anhaltend einwandfreie Optik gewährleistet.Attraktives Sortiment an schwarzen ArmaturenBad- und Küchenliebhabern eröffnen sich mit der Matt Black Edition bei der Ausstattung vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Für eine einheitliche Optik im ganzen Zuhause beinhaltet das erweiterte Sortiment von HANSA mattschwarze Armaturen für Spül- und Waschtische sowie Duschen und Wannen.HANSATWIST gehört zu den vielseitigsten Serien im HANSA Sortiment für Küche und Bad. Sie bietet nicht nur besonders viel Komfort und Flexibilität, sondern auch die Möglichkeit individueller Gestaltungswünsche und -ansprüche. Besonders elegant: die seitenbediente Variante am Spültisch. Die Versetzung des Hebels an die Seite sorgt für eine komfortable und vor allem pflegeleichte Handhabung mit extra viel Freiraum unter der Armatur. Am Waschtisch bietet die präsente XL-Variante ein Plus an Handfreiheit. Im Bad wird die neue Produktauswahl zudem durch mattschwarze Auf- und Unterputzvarianten sowie das funktionelle und stilvolle Duschsystem HANSAMICRA inklusive Thermostat, Kopfbrause und dreistrahliger HANSABASICJET Handbrause komplettiert.Ein weiteres Highlight: die berührungslose mattschwarze HANSALIGNA. Für maximale Hygiene - die smarte Armatur sorgt für die perfekte Kombination aus intuitiver, hygienischer Nutzung, anspruchsvoller Optik und verbindet ansprechendes Design mit modernster Technik. Die Armaturen überzeugen durch ihren klaren unverwechselbaren Stil und durch ihre intelligente Funktionalität. Mit Hilfe der HANSA Connect App können alle Funktionen der berührungslosen Armaturen auch einfach via Bluetooth® individuell konfiguriert und bequem überwacht werden, darunter der Wasserverbrauch und die Batterielebensdauer.Noch mehr Infos zur HANSA Matt Black Edition finden Sie unter www.hansa.com.Pressekontakt:BLUE MOON COMMUNICATION CONSULTANTS GmbHKerstin SchachtschneiderT: +49 2131 66156-71k.schachtschneider@bluemoon.deOriginal-Content von: HANSA Armaturen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157801/5201061