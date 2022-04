Die Fokussierung auf den Bitcoin oder einzelne andere Kryptowährungen bremse den billionenschweren Gesamtmarkt aus, so der Ripple-CEO Brad Garlinghouse. Als großes Ganzes könne sich die Kryptobranche etwa den Gesetzgebern besser entgegenstellen. Seit mittlerweile über einem Jahr befindet sich Ripple wegen seiner Kryptowährung XRP in einem Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission). Zuletzt hatte Ripple sich in diesem Verfahren leicht im Aufwind gesehen. CEO Brad Garlinghouse hatte das Jahr 2021 trotz der weiter schwelenden SEC-Klage als "das beste Jahr überhaupt für XRP" bezeichnet. Vor diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...