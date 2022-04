Hamburg (ots) -Robuste Bluetooth-Lautsprecher sind überall einsatzbereit, halten lange durch und überstehen Regenschauer oder ein unfreiwilliges Bad im Baggersee. COMPUTER BILD hat sieben Kandidaten intensiv belauscht.Alle Geräte sind gegen äußere Einflüsse gut geschützt. Dem Loewe We.Hear 2 machen starke Wasserstrahlen nichts aus. Alle anderen Kandidaten bieten noch besseren Schutz: Dank IPX7 sind die Lautsprecher bei kurzen Tauchgängen sicher. Die Modelle Stormbox Pro, Soundlink Flex, Flip 6 und Sound Joy legen die Latte noch höher und garantieren zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Staub.Trotz ihrer kompakten Maße halten alle Bluetooth-Lautsprecher ziemlich lange durch. JBL, Loewe und Huawei blieben im Test aber unter zehn Stunden. Marshall und Teufel lagen zwischen 14 und 16 Stunden, Bose mit über 17,5 Stunden etwas darüber. Spitzenreiter war der Tribit Stormbox Pro mit über 28 Stunden.Beim Klang nicht ganz überzeugen konnte der Huawei Sound Joy, der Stimmen nasal verfälscht. Die Modelle JBL Flip 6, Marshall Emberton und Loewe We.Hear 2 bieten einen angenehmen Klang. Warm und sehr angenehm klingt auch der Teufel Rockster.Der Rockster Go holte sich am Ende auch den Testsieg. Ebenfalls stark: der preiswerte Tribit Stormbox Pro. Weiter hinten landet der Huawei Sound Joy, was außer am Klang auch an der mageren Ausstattung liegt.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 9/2022, die ab dem 22. April im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist für über 20 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 20 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5201130