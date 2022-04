Bereits den fünften Tag in Folge steht die Mercedes-Benz-Aktie im Plus. Zuletzt sorgte die Wiederaufnahme der China-Produktion sowie der vorgestellte EQS SUV für gute Laune bei den Anlegern. Aber auch neue Analysten-Ratings sowie das Chartbild stimmen positiv. So sieht die Lage im Detail aus.Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Richard Carlson erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine ...

