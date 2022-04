Vancouver, British Columbia - 19. April 2022 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/ ) freut sich, die Ernennung von Jeane Hull zum Mitglied des Board of Directors von Copper Mountain mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Frau Hull verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Betriebsführung und im Ingenieurwesen, insbesondere in den Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...