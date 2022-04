Die Aktie von flatexDEGIRO ist zuletzt wieder zurückgefallen in die Nähe des Jahrestiefs. Gute Quartalszahlen könnten den Wert aber wieder beleben. Die Chancen stehen nicht schlecht. Seit dem Allzeithoch im letzten Juni ging es bei der Aktie von flatexDEGIRO per Saldo deutlich abwärts. Neben Gewinnmitnahmen nach der Rally waren die Sorgen vor einem verschärften Wettbewerb in der Branche dafür einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...