Akquisition stärkt die KI-gestützten Konversationslösungen von Gupshup für die Branchen E-Commerce, Einzelhandel und Konsumgüter

Gupshup, ein international führendes Unternehmen im Bereich Conversational Engagement, verkündete heute die Übernahme von AskSid, einem bedeutenden Anbieter von Conversational AI für namhafte E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen auf der ganzen Welt. Die ganzheitliche KI-Lösung von AskSid, inklusive des KI-Gehirns für den Einzelhandel, verstärkt die Angebote von Gupshup im Bereich Customer Experience (CX) und wird dabei helfen, die gesamte Shopping Journey die Phasen vor, während und nach dem Kauf vollständig dialogorientiert zu gestalten.

AskSid hat seinen Hauptsitz in Bengaluru und hilft vielen internationalen Marken wie AkzoNobel, Danone, Wolford, Akris und Himalaya Wellness dabei, ihren Kunden durch KI-gestützte Konversationen ein beeindruckendes Einkaufserlebnis zu verschaffen und so den Umsatz zu steigern. Das Tech-Startup hat Betriebe in über 25 Ländern und unterstützt über 100 Sprachen. Durch die Automatisierung von 92% der Supportgespräche mit einem Selbstbedienungsmodell konnten AskSids Kunden ihre Betriebskosten um durchschnittlich 25% reduzieren und zugleich die Conversion Rate der Bestellungen um 30% steigern.

"Conversational Commerce wird das Einkaufen verändern, sowohl online als auch offline. Gupshup erstellt die umfassendste Conversational-Commerce-Lösung und AskSids Deep-Domain-KI-Angebot wird uns dabei unterstützen, E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen auf der ganzen Welt noch fortschrittlichere Möglichkeiten zu bieten", so Beerud Sheth, Co-Founder und CEO, Gupshup. "Wir heißen das AskSid-Team willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit großen Marken auf der ganzen Welt, um Einkaufserlebnisse der nächsten Generation möglich zu machen."

Laut einem aktuellen McKinsey-Bericht könnte der E-Commerce gegenüber der Zeit vor der Pandemie bis zu 5x schneller wachsen. "Dies stellt eine riesige Chance für Marken im Einzelhandel und E-Commerce dar aber nur, wenn sie ihren Kunden jederzeit und überall eine fachkundige Beratung liefern können, und das ist genau das, was AskSid bietet", sagte Sanjoy Roy, Mitbegründer und CEO von AskSid. "Zusammen mit Gupshup werden wir Unternehmen dabei unterstützen, reichhaltigere Gesprächserlebnisse zu schaffen."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gupshup und auch darauf, mehr Marken dabei zu unterstützen, ihre Einkaufserlebnisse in großem Umfang zu personalisieren", sagte Dinesh Sharma, Co-Founder und CTO von AskSid.

Die Angel-Investoren von AskSid sind bekannte Technologieführer wie Rajan Anandan (ehemals Google), Krishnakumar Natarajan (ehemals Mindtree), Parthasarathy NS (ehemals Mindtree) und Radha R (ehemals Microsoft und Mindtree). Das KI-Startup wird außerdem von Techstars (erster institutioneller Investor in AskSid) unterstützt, einem internationalen Start-up-Beschleuniger, der einige der erfolgreichsten Start-ups der Welt betreut.

"Die auf den Einzelhandel zugeschnittenen Modelle von AskSid helfen internationalen Einzelhandelsmarken dabei, ihren Kunden eindrucksvolle Einkaufserlebnisse zu bieten. Ich bin beeindruckt von den herausragenden KI-Fähigkeiten von AskSid und ihrer Fertigkeit, globale Marken so schnell zu übernehmen", sagte Vijay Tirathrai, Managing Director bei Techstars. "Die Fusion mit Gupshup ist der nächste logische Schritt und eine hervorragende strategische Ergänzung, da die tiefe vertikale KI-Expertise von AskSid im Einzelhandel nun durch Gupshup auf internationaler Ebene in den Bereichen CPaaS und CX ergänzt wird, was einen immensen Mehrwert für Unternehmenskunden darstellt."

