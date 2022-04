Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, im April konzentrierten sich Anleger bislang überwiegend auf Aktien aus den eher defensiven Branchen Handel & Konsum sowie Nahrungs- & Genussmittel. So verbesserte sich bspw. der traditionsreiche Konsumgüter-Champion Colgate-Palmolive in diesem Monat bereits um 8,5%. Beim US-amerikanischen Kfz-Ersatzteilehändler AutoZone beträgt das Plus...

Den vollständigen Artikel lesen ...