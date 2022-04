Bayer - Pullback als Einstiegsmöglichkeit in die Aktie des Chemie- und Pharmakonzern!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: BAYN ISIN: DE000BAY0017



Rückblick: Die Bayer-Aktie konnte seit Jahresbeginn im Gegensatz zu vielen anderen Werten stark zulegen. Das Papier ist in den letzten Monaten über dem EMA-20 nach oben gelaufen. Es hat sich aber auch der Abstand zur 50-Tagelinie immer weiter erhöht. Nach diesem starken Anstieg sahen wir nun den Rücksetzer zum 20er EMA.

Meinung: Es sieht so aus, als ob die Anleger die Monsanto-Sorgen hinter sich gelassen hätten. Der Chemie- und Pharmakonzern zieht mit seiner starken charttechnischen Performance immer mehr Anleger an. Der Rücksetzer in den Bereich des EMA-20 könnte eine gute Einstiegsgelegenheit in das Papier darstellen. Fallen die Kurse aber darunter, ist mit einem Test des EMA-50 zu rechnen. Auf diesem Niveau wäre es dann gut möglich, dass die nächsten Trading-Chancen lauern.

Chart vom 20.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 64.79 EUR



Setup: Wenn die Aktie nach dem Pullback zum EMA-20 wieder Stärke zeigt, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach dem Einstieg unter der Kerze von Mittwoch, unter den EMA-20 setzen.

Meine Meinung zu Bayer ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BAYN



