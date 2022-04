Mehr Leistung, gleicher Preis: Maxon One enthält jetzt ZBrush und Redshift Everywhere. Außerdem gibt es Upgrades für jede Anwendung

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Cutter, Filmemacher, Motion Designer und Visual Effects Artists, gibt heute bekannt, dass ab sofort alle Maxon-Produkte in seinem preiswerten Abonnement enthalten sind: Cinema 4D, Redshift, Red Giant, Universe, Forger und jetzt auch ZBrush, das seit Dezember letzten Jahres Teil der Maxon Familie ist, sind jetzt alle zum gleichen günstigen Preis in Maxon One enthalten. Außerdem hat Maxon seine Produkt-Upgrades für das Frühjahr 2022 vorgestellt, die eine Vielzahl von neuen Features und Verbesserungen enthalten. Dieses funktionsreiche Update für mehrere Produkte verdeutlicht einmal mehr Maxons Engagement für eine konsequente Produktentwicklung und einen überragenden Wert des Maxon One-Angebots.

"Unser Ziel ist es, Artists bahnbrechende Technologien und Workflows zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Dimensionen kreativ sein können", sagt David McGavran, CEO von Maxon. "Dieses umfassende Update für alle Kreativwerkzeuge von Maxon bündelt in Maxon One einen enormen Wert und großartige kreative Ausdrucksmöglichkeiten."

Maxon One live erleben auf der NAB 2022 und der 3D and Motion Design Show

Maxon wird auf der NAB 2022 vom 24. bis 27. April 2022 an seinem Stand (N5920) exklusive Präsentationen von branchenführenden Artists bieten. Für alle, die die Messe nicht besuchen können, werden die Präsentationen live auf 3DMotionShow.com gestreamt.

Zu den spannenden neuen Verbesserungen und Upgrades der Maxon One Produkte gehören:

Cinema 4D S26: Hauptaugenmerk bei der Entwicklung war es, Workflows mit der besten Technologie aus der Maxon Familie zu vereinheitlichen. Die erste Version von Redshift CPU zeigt das Ziel von Maxon, Redshift auf jeder Plattform anzubieten, unabhängig von der Hardware, die ein Artist verwendet. Die leistungsstarken automatischen Retopologie-Werkzeuge von ZBrush wurden in C4D integriert, um wunderschöne optimierte Meshes zu erstellen. Cinema 4D Subscription Release 26 enthält außerdem großartige Verbesserungen für den gesamten 3D-Workflow Modeling, Animation, Simulation und Rendering.

Redshift: Redshift ist überall. Mit der ersten Version von Redshift CPU können Nutzer die leistungsstarken Materialien und das Rendering von Redshift auf jedem System und in immer mehr Kreativtools wie Houdini, Maya, 3ds max, Blender, Katana, Vectorworks und Archicad nutzen. Das neue Redshift Standard Material ist einfach zu bedienen und bietet verschiedene Schattierungsmodelle für verbesserten Fotorealismus.

Red Giant:

VFX Suite 3 führt Real Lens Flares ein, die auf simulierten optischen Modellen und Raytracing-Licht basieren. Diese Technology Preview wird sich mit der Beteiligung unserer Community weiterentwickeln.

führt Real Lens Flares ein, die auf simulierten optischen Modellen und Raytracing-Licht basieren. Diese Technology Preview wird sich mit der Beteiligung unserer Community weiterentwickeln. Magic Bullet Suite 16 bietet neue Werkzeuge für Halation und Optical Diffusion für Looks sowie OpenColorIO-Unterstützung.

bietet neue Werkzeuge für Halation und Optical Diffusion für Looks sowie OpenColorIO-Unterstützung. Trapcode Suite 18 bietet jetzt M1-Unterstützung für alle Trapcode-Tools und Unterstützung für Layer Maps in Particular.

Universe: Universe 6 fügt aufregende neue Werkzeuge hinzu, die viele neue kreative Möglichkeiten bieten und den Workflow eines Artists verbessern. Sketchify fügt dem Filmmaterial skizzen- und toonähnliche Effekte hinzu, ChromaTown erzeugt chromatische Schlieren und Unschärfen für verrückte Looks und Übergänge, Box Bokeh sorgt für quadratische oder rautenförmige Objektiv-Bokeh-Effekte und Stretch Transition fügt eine dehnbare Überblendung zwischen Clips für einen warpähnlichen Übergang hinzu. Zusammen mit über 70 neuen Presets hilft Universe 6 Artists, auf unterhaltsame und intuitive Art und Weise schnell beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

Forger: Die neueste Version von Forger ist der erste Schritt in Maxons Plan, 3D-Artists leistungsstarke Funktionen für die Modellierung von Hard Surfaces zur Verfügung zu stellen. Forger bietet jetzt eine Auswahl an polygonalen Grundobjekten auf der Basis von Cinema 4D: Ebenen, Würfel, Kugeln, Zylinder, Torus, Pyramiden, Kapseln, Öltanks und mehr.

Maxon One-Abonnenten können alle Produkt-Updates sofort über die Maxon App herunterladen. Darüber hinaus ist jeder eingeladen, eine 14-tägige Testversion des gesamten Maxon One-Angebots über die Maxon App herunterzuladen und sich von den großartigen neuen Funktionen der gesamten Maxon-Produktfamilie zu überzeugen.

Weitere Informationen auf maxon.net.

