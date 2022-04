Solana Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Neues Vertretung in der legendären Shibuya City in Tokio eröffnetSOLANA BEACH, Kalifornien, 21. April 2022 /PRNewswire/ -American Wave Machines, Inc. hat heute die Gründung von PerfectSwell® Japan (PSJ) mit Sitz in Shibuya City, Tokio, bekannt gegeben. PSJ wird den anhaltenden Erfolg von PerfectSwell® Shizunami weiter ausbauen - sowohl mit groß angelegten Mischnutzungs-/Resort-Entwicklungen als auch mit kleineren städtischen Surfarenen. Das PSJ-Team, bestehend aus Experten für Sponsoring, Medien und dem japanischen Wettkampfsurfsport, konzentriert sich auf das Wachstum der japanischen Surfgemeinschaft."Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zur starken und lebendigen Surfkultur in Japan beizutragen und die Marke PerfectSwell® weiter aufzubauen", sagte Keiichi Hayashi, CEO von PSJ. "Wir freuen uns darauf, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, um Surfkultur und zeitgenössische Architektur zusammenzubringen und dabei die Essenz einzigartiger Orte einzufangen. Unsere PerfectSwell-Locationswerden sowohl erstklassiges Surfen, als auch allgemeinere Unterhaltung bieten."Anlässlich des historischen Debüts des Surfsports bei den Olympischen Spiele konnte im letzten Sommer ein Trainingsbassin von PerfectSwell® für die Olympiade genutzt werden. PSJ plant, auf die Dynamik der Olympiade aufzubauen und die Wettbewerbsmöglichkeiten für japanische Athleten zu erweitern."PerfectSwell® Japan wird ein wichtiger Bestandteil eines optimalen Trainings sein, denn es kann wiederholte, maßgeschneiderte Wellen bieten", sagte Kimifumi Imoto, Direktor von PSJ und Sportmanager bei den Surfwettbewerben als Mitglied des Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio. "PerfectSwell® Japan wird Surfer aus der ganzen Welt anziehen, die Begeisterung für den Sport steigern und neue Möglichkeiten für Wettkämpfe schaffen.""Weil alle gleichermaßen Zugang zu den Wellen haben, ist es möglich, mit PerfectSwell® die Essenz des Surfens zu erleben. Surfen ist leichter zugänglich geworden, und viele junge Athleten werden sich zu Weltklasse-Surfern entwickeln", sagte Masato Yukawa, Direktor von PSJ und professioneller Surfer.Informationen zu PerfectSwell® JapanPerfectSwell® Japan ist ein Unternehmen, das PerfectSwell® Surf Venues entwickelt - von der Konzeptplanung bis zum Betrieb. PerfectSwell® Japan wird den bereits starken Surfgeist in Japan weiter fördern.Informationen zu American Wave MachinesAmerican Wave Machines, Inc. ist Erfinder und Entwickler der PerfectSwell®- und SurfStream®-Wellentechnologien. AWM entwickelt Weltklasse-Surfanlagen mit starken Finanzergebnissen und begeisterten Surfern. PerfectSwell® und SurfStream® sind einzigartig auf dem Markt und weltweit durch über 50 Patente geschützt. SurfStream®-Anlagen haben ein Fassungsvermögen von 100 Personen, während PerfectSwell®-Surfpools ein Fassungsvermögen von 1.000 Personen haben. Seit 2007 wurden über 4.000.000 Surfsitzungen an American Wave Machines-Standorten auf der ganzen Welt abgehalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1799292/IMGP2386_cropped.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpgPressekontakt:Jenna Timinsky,info@americanwavemachines.comOriginal-Content von: American Wave Machines, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140513/5201177