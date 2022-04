Der Batteriehersteller aus Ellwangen scheint nach dem Osterfest in die Erfolgsspur zurückzufinden. Denn nach dem kleinen Plus von gestern in Höhe von knapp einem Prozent, schießt die Aktie heute gleich mal mehr als drei Prozent nach oben. Damit scheint die Börse den Coup, den Varta in der Vorwoche gelandet hat, nun endlich zu honorieren…

Denn wie vor Ostern bekannt wurde, konnte Varta insgesamt 250 Milliarden Euro an frischem Kapital einsammeln. Die BayernLB, HSBC und UniCredit waren beteiligt und hat Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten zwischen 5 und 7 Jahren mit einer anfänglichen Verzinsung von 1,44% angeboten. Die Nachfrage nach diese Schuldscheindarlehen war sogar vier Mal so hoch! Dieses Geld will Varta nutzen, um vor allem im Bereich E-Mobilität die Kapazitäten deutlich auszubauen.

Denn gerade dieser Bereich dürfte in den kommenden Jahren massiv wachsen und Varta will hier das KnowHow aus den kleinen Knopfzellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...