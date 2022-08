Varta (WKN: A0TGJ5) war in den letzten Jahren unheimlich erfolgreich. Die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit seiner aufladbaren Knopfzellen traf auf einen riesigen Bedarf aus der Elektronikindustrie. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Enovix (WKN: A3CVS3) ist auf dem besten Weg, Varta Marktanteile abzuknöpfen. Das ist Enovix Enovix ist eine Batterieaktie, von der man nicht so viel liest, obwohl das Unternehmen große Ambitionen hat. Das könnte daran liegen, dass sie noch nicht so lange an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...