In der Corona-Zeit konnte Netflix sich noch über einen enormen Zustrom an neuen Nutzern freuen und so auch an der Börse als Krisengewinner dastehen. Mittlerweile haben die Zeiten sich aber mehr als deutlich geändert. Denn die Kunden scheinen dem Streamingdienst davonzurennen, was Experten nicht nur mit der abflauenden Pandemie begründen.Netflix (US64110L1061) selbst macht vor allem den Rückzug aus Russland dafür verantwortlich, dass im vergangenen Quartal erstmals seit zehn Jahren die Nutzerzahlen zurückgegangen sind. Statt wie geplant 2,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...