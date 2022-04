Die Kurse an der Wall Street zeigten heute ein uneinheitliches Bild. Während der Dow Jones mit einem Plus von 0,7 Prozent die 200-Tage-Linie zurück eroberte, drückten die Hiobsbotschaften von Netflix die Stimmung im Technologiesektor. Paypal litt unter einem gesenkten Kursziel. Und Tesla brachte nachbörslich Quartalszahlen. Im späten Handel ging dem Dow Jones zwar etwas die Puste aus, doch blieb dem Leitindex zum Schluss ein Plus von 0,7 Prozent auf 35.160,79 Punkte und hangelte sich damit wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...