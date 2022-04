The Kroger Co.: diese Banane könnte den Bullen schmecken! >>> PULLBACK-SETUP mit KR <<<

Die Aktie des Lebensmittelhändlers zeigt relative Stärke! The Kroger Co. (KR) für Long Trade interessant! Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: KR ISIN: US5010441013

Rückblick: Das Wertpapier legte in den vergangenen sechs Monate rund 43.5 Prozent zu. In der letzten Februar-Woche gab es ein Gap-Up gegen den allgemeinen Markttrend und im März folgten zwei neue Allzeithochs. Der anschließende Pullback in Form einer bananenförmigen Bullenflagge zum 20er-EMA testete in den letzten drei Tagen jeweils die grüne Linie, die Schlusskurse lagen aber stets darüber.

Meine Expertenmeinung zu KR

Meinung: Das Unternehmen aus Cincinnati ist der größte Lebensmittelhändler der USA. Auch Juweliergeschäfte und - wie ich hier erfahren habe - Tankstellen gehören dazu. Im zum 29. Januar beendeten Geschäftsjahr 2020/21 war ein Gewinnzuwachs von 60.29 Prozent zu verzeichnen.

Mögliches Setup

Setup: Wir setzen deas Kaufsignal über die letzten Tageskerze. Auf der Unterseite erkennen wir eine Unterstützungslinie, unter der wir den Stopp Loss platzieren. Als Kursziel peilen wir das Allzeithoch vom 8. April an.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in KR.

Veröffentlichungsdatum: 20.04.2022

