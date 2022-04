StoryMaps erlaubt es Content-Erstellern, digitale Erlebnisse an einem Ort zu vereinheitlichen, und treibt damit die Mission von Esri voran, den geografischen Ansatz für alle verfügbar zu machen

Das Erfassen und Teilen von Lebenserfahrungen erfordert heutzutage oft mehrere Plattformen und Tools, was zu Geschichten ohne Zusammenhang führen kann. Um den Bedürfnissen von Content-Erstellern gerecht zu werden, die ihre dynamischen, interaktiven Erzählungen von einem Ort aus steuern wollen, hat Esri, der international führende Anbieter von Location Intelligence, heute mit StoryMaps ein leistungsstarkes, persönliches Storytelling-Tool herausgebracht. Das Produkt erweitert die kreativen Kapazitäten von Esri auf alle, die ihre Geschichte erzählen und teilen möchten.

Diese neue Software verwendet die Mapping-Technologie von Esri und verbindet einen geografischen Ansatz mit jeglichen Inhalten, die Content-Erstellern wichtig sind. Egal, ob sie den Weg ihrer Vorfahren dokumentieren, Aspekte des täglichen Lebens festhalten oder die erste große Reise nach der Pandemie planen StoryMaps hilft dabei, die Momente des Lebens auf eine Art und Weise festzuhalten, die diesen Erfahrungen gerecht wird.

"Bei Esri verstehen wir, dass das Teilen von Geschichten zum Leben dazugehört, dass jeder ein Storyteller ist", so Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. "Jeder Moment und jede Erinnerung, die wir schätzen, steht in Verbindung mit einem bestimmten Ort, weshalb wir es vereinfachen, Menschen durch facettenreicheres Storytelling an jeden Ort der Welt zu bringen."

Mit Esri können Autoren ihre Erzählungen mit eingebautem Datenschutz und automatischen Rechten an den Inhalten kontrollieren und sie auf unterschiedliche Arten erstellen, welche die Erlebnisse selbst widerspiegeln. Menschen können Text auf kreative Weise mit Multimedia wie Bildern, Videos, Tonaufnahmen und Links kombinieren, um ihre persönlichen Erfahrungen, Hobbys, ihre Familiengeschichte, Vorfahren, Portfolios, Reisen und noch viel mehr zu teilen.

Die National Geographic Society (NGS), die seit über 130 Jahren die Welt durch Wissenschaft, Erforschung, Bildung und Geschichten erhellt und erhaltet, kooperiert mit Esri, um StoryMaps ihren Mitgliedern zugänglich zu machen.

"Die National Geographic Society kann auf eine lange Erzähltradition zurückblicken, die auch heute noch von fundamentaler Bedeutung für die Förderung unseres Verständnisses der Erde und unserer Mitmenschen ist", so Jill Tiefenthaler, Chief Executive Officer der National Geographic Society. "Durch unsere Partnerschaft mit Esri wird dieses Erbe bereichert, indem wir unsere Mitglieder in die Lage versetzen, ihre einzigartigen Geschichten und Erfahrungen mithilfe dieses innovativen Geodaten-Tools zu teilen."

Esri hat StoryMaps so ausgelegt, dass jeder mit unterschiedlichen digitalen Kenntnissen benutzerdefinierten Content erstellen kann, ohne dass dafür Erfahrung in Kartografie oder Webdesign notwendig ist. StoryMaps macht Autoren Folgendes möglich:

Eine Geschichte an einem Ort erstellen. Erstellen Sie vielseitige Geschichten von beliebiger Länge mit Ihren eigenen Assets (Text, Fotos, Videos, Tonaufnahmen usw.) oder nutzen Sie Unsplash für gebrauchsfertige Bilder.

Erstellen Sie vielseitige Geschichten von beliebiger Länge mit Ihren eigenen Assets (Text, Fotos, Videos, Tonaufnahmen usw.) oder nutzen Sie Unsplash für gebrauchsfertige Bilder. Ihre Geschichte veröffentlichen und mit einem beliebigen Publikum teilen. Führen Sie ein privates Tagebuch, erstellen Sie einen nicht gelisteten Link für Familie und Freunde oder veröffentlichen Sie Beiträge auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Außerdem können Autoren ihre Geschichten in Websites und Blogs einbetten.

Führen Sie ein privates Tagebuch, erstellen Sie einen nicht gelisteten Link für Familie und Freunde oder veröffentlichen Sie Beiträge auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Außerdem können Autoren ihre Geschichten in Websites und Blogs einbetten. Benutzerdefinierte interaktive Karten hinzufügen. Lassen Sie die Leser an Ihrer Reise teilnehmen, indem Sie eine Karte mit Grafiken und Pop-ups hinzufügen oder eine thematische Karte zur Visualisierung von Trends erstellen.

Lassen Sie die Leser an Ihrer Reise teilnehmen, indem Sie eine Karte mit Grafiken und Pop-ups hinzufügen oder eine thematische Karte zur Visualisierung von Trends erstellen. Ansprechende Funktionen integrieren. Präsentieren Sie Inhalte auf unterschiedliche Weise, indem Sie flexible Komponenten wie eine Zeitleiste, eine Bildergalerie, Swipe und Zitate verwenden. Jegliche Inhalte können in Sammlungen organisiert werden, die wie Ordner funktionieren.

Präsentieren Sie Inhalte auf unterschiedliche Weise, indem Sie flexible Komponenten wie eine Zeitleiste, eine Bildergalerie, Swipe und Zitate verwenden. Jegliche Inhalte können in Sammlungen organisiert werden, die wie Ordner funktionieren. Erscheinungsbild anpassen. Wählen Sie aus vordefinierten Themen oder passen Sie ein Design mit verschiedenen Schriftarten, Farben und Layout-Optionen an.

Wählen Sie aus vordefinierten Themen oder passen Sie ein Design mit verschiedenen Schriftarten, Farben und Layout-Optionen an. Aktuell bleiben. Aktualisieren und veröffentlichen Sie Ihre Beiträge ganz einfach mit neuen Funktionen und Möglichkeiten alle zwei Wochen. Zukünftige Funktionen werden geo-fähige Daten von tragbaren Geräten umfassen, damit Sie mit Ihren neuesten Outdoor-Aktivitäten prahlen können.

Ein kostenloser Basisplan mit den wichtigsten Storytelling-Funktionen steht allen Storytellern jederzeit zur Verfügung. Wenn sich neue Nutzer registrieren, haben sie in den ersten 30 Tagen kostenfreien Zugang zu der Premium-Version mit erweiterten Storytelling-Funktionen. Anschließend können sie entscheiden, ob sie ein monatliches oder jährliches Premium-Abo für 10 bzw. 100 USD abschließen oder auf die kostenlose Basisoption zurückgreifen wollen.

Wenn Sie StoryMaps erkunden, Storys lesen oder einfach loslegen wollen, gehen Sie bitte auf storymaps.com.

