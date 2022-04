Tesla hat durch Preissteigerungen die Folgen der Inflation abwehren können und mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen der Experten übertroffen. Konzernchef Elon Musk erklärte am Mittwoch nach der Vorlage der Zahlen, man werde in diesem Jahr mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge bauen können. Der US-Konzern zeigte sich zudem zuversichtlich, über mehrere Jahre hinweg die Auslieferung um 50 Prozent jährlich steigern zu können - in diesem Jahr könnten ...

