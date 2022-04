Hannover (www.anleihencheck.de) - In einer Gegenbewegung konnten sich deutsche Bundesanleihen am Mittwoch etwas von den Vortagesverlusten erholen, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Staatsanleihen hätten sich von den jüngsten Verlusten etwas erholt. Generell stünden die Märkte aber weiter unter Inflationsdruck, wie auch die FED in ihrem Beige Book geschrieben habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...