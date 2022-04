Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmungswerte in der US-Industrie hatten sich zu Jahresbeginn auseinanderentwickelt, so die Analysten der Helaba.Während in der Region New York (Empire State) teilweise unterhalb der Nulllinie liegende Werte publiziert worden seien, habe sich die Umfrage in Philadelphia auf solidem Niveau gehalten. Bei den Aprilwerten dieser regionalen FED-Umfragen habe der Empire-State-Index bereits mit einer kräftigen Erholung überrascht und beim Philly-FED-Index werde nur mit einer moderaten Abkühlung der Unternehmenszuversicht auf hohem Niveau gerechnet. Insofern scheine sich keine nachhaltige Stimmungseintrübung zu ergeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...