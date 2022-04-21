Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 21.04.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Endspurt zur TAAT Global-Übernahme von HLND - Kennzahl 5.000!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PX6V ISIN: IE00BJXRZJ40 Ticker-Symbol: RCRS 
Tradegate
20.04.22
21:09 Uhr
6,446 Euro
+0,032
+0,50 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,4286,44710:52
6,4286,44710:52
PR Newswire
21.04.2022 | 10:28
72 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, April 20

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF6.9670 USDIE00BJXRZJ4020 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF 4.7690 USDIE00BJXRZ273
20 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF5.0878 USDIE00BLRPQH31
20 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF2.1663 USDIE00BLRPQJ54

20 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.6243 USDIE00BLRPRR04

20 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.7524 USDIE00BLRPRQ96

20 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.6429 USDIE000HJV1VH3

20 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.9094 USDIE000QRNAC66

20 April 2022
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.