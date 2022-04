Karlsruhe/Wien (ots) -Medieninstallationen mitten im Zentrum der Fächerstadt oder das ZKM, eines der wichtigsten Kunstmuseen der Welt, in Karlsruhe wird Kunst in allen Facetten erlebbar.Smart City of Cultural Heritage and CreativityDie Verschmelzung des historischen Erbes der ehemaligen badischen Residenzstadt mit moderner Medienkunst hat Karlsruhe den europäischen Titel "Smart City of Cultural Heritage and Creativity" 2020 beschert.Das Tor zum Schwarzwald bietet als nachhaltige Stadt rund 1000 Hektar Grünanlangen, die bei den jährlich rund 140 Sonnentagen auch so richtig genossen werden können. Die Stadt selbst versteht sich als "Denkfabrik mit Lebensart" - und das spürt man. Die eigene App ermöglicht eine schnelle und einfache Orientierung im Großraum Karlsruhe, egal ob zu Fuß, per Rad oder öffentliche Verkehrsmittel.Badische Bierkunst"Nume net hudeln", die badische Variante zum Österreichischen "Nur net hudeln" zeigt die Lebenseinstellung der Einheimischen. Da passt es doch gut, dass die Gegend für seine Bierbrauereien berühmt ist. Die lokalen Spezialitäten erkunden ist jedoch keine große Kunst - die Genusstempel der Stadt sind zahlreich und gut zu finden!Highlights im KulturkalenderSpektakuläre Lichtspiele, Musikfestivals und Genussreisen begeistern das Publikum und vervollständigen das dynamische Angebot der urbanen Smart City.Mehr Information: Karlsruhe erleben - die Fächerstadt auf einen Blick (https://www.karlsruhe-erleben.de/)Pressekontakt:HMC - all.about.marketingMag. Bettina Haas+43.676.83905-340bettina@hm-agency.atOriginal-Content von: HMC - all.about.marketing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144658/5201461