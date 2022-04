Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7) wollte Ende November letzten Jahres den "Nettovermögenswert der Private-Equity-Investments im laufenden und den beiden folgenden Geschäftsjahren im Durchschnitt jeweils zwischen 14 Prozent und 19 Prozent steigen". Nun aber kommen Lieferkettenprobleme, hohe Energiepreise und Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine hinzu. Die Beteiligungen leiden, was sich in sinkenden Wertansätzen für die Portfoliounternehmen niederschlägt. Gestern nach Börsenschluss wagte man eine neue, stark reduzierte Prognose. Wobei gerade Bewertungsansätze sich bis zum Ende des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...