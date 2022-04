Linz (www.anleihencheck.de) - Einige Vertreter des geldpolitischen Ausschusses FOMC haben zuletzt einen FED-Zinsschritt um 75 Basispunkte in der nächsten Zinssitzung ins Spiel gebracht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies stelle jedoch nicht die Konsenseinschätzung dar und erscheine eher unwahrscheinlich. Hingegen seien auch Stimmen aus der EZB zu hören, die sich konkret zu einer baldigen geldpolitischen Straffung im Juni und Juli äußern würden. ...

