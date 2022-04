Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Xlife Sciences AG (ISIN CH0461929603/ WKN A2PK6Z) vom 21. April 2022:Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Jahresabschluss 2021 aufgrund des Wechsels von der Börse München ("Freiverkehrs-Segment") an den regulierten Handelsplatz der SIX Swiss Exchange (KMU-Segment "Sparks") und dem damit verbundenen Wechsel der Revisionsgesellschaft neu am 29. April 2022 veröffentlicht wird. ...

