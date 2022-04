MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte ein moderates Umsatzwachstum sowie eine bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) im hohen einstelligen Prozentbereich berichten und den Jahresausblick bestätigen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Norma halte sich in einem schwierigen Umfeld besser als die Mehrheit der Konkurrenten und sei extrem günstig bewertet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 08:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1H8BV3

