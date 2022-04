HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post von 67 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren Rückenwind in der Corona-Pandemie könnte der Schwung bei Logistikern zu Ende gehen, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In den Sektorwerten sei aber diesbezüglich schon viel eingepreist. Die besonders günstig bewerteten Titel der Deutschen Post bleiben eine seiner zentralen Kaufempfehlungen. Der deutsche Konzern sei nicht so stark betroffen von einer potenziellen Normalisierung in den Lieferketten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

