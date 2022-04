Santiago, Chile (ots/PRNewswire) -Mit der Entwicklung seines ersten Windkraftprojekts mit einem langfristigen Stromliefervertrag (PPA) mit Enel Generación Chile S.A. über 1.3 TWh/Jahr markiert Atlas Renewable Energy (Atlas) einen neuen Meilenstein. Die drei Windprojekte des Portfolios mit einer Gesamtleistung von 417 MW in ganz Chile beschleunigen die Energiewende."Unser erstes Windenergieprojekt festigt unsere Position als Unternehmen, das in der Lage ist, verschiedene erneuerbare Technologien zu entwickeln und sich an die Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt anzupassen", so Alfredo Solar, Hauptgeschäftsführer von Atlas Renewable Energy in Chile.Der Handels- und Kommerzialisierungsmanager von Enel Generación Chile, Alfredo Hott, erklärte: "Mit dieser Vereinbarung ergänzt Enel sein Portfolio an erneuerbaren Energien um zusätzliche Windenergie, um seinen Kunden saubere und wettbewerbsfähige Energie anzubieten. Das steht im Einklang mit dem Beitrag, den das Unternehmen zur Förderung der Energiewende des Landes leistet."Das Alpaca-Portfolio von Atlas besteht aus drei Windprojekten, die 2025 in Betrieb genommen werden sollen. Sie werden in den Regionen Araukanien, Los Lagos und Maule in Chile angesiedelt sein."Wir sind sehr stolz darauf, unsere Arbeit auf den Süden des Landes auszuweiten. Atlas ist bereits in Antofagasta, Atacama und der Metropolregion vertreten. Aber mit diesen Projekten werden wir in den Süden Chiles expandieren und damit in sechs Regionen des Landes präsent sein", bekräftigte Solar.Mit der Unterzeichnung des Stromliefervertrags positioniert sich Atlas als bevorzugter Partner für Großversorger in Lateinamerika für die Beschaffung sauberer, erneuerbarer Energien. Zuvor hatte Atlas eine ähnliche Vereinbarung mit Engie unterzeichnet, um Sol del Desierto zu entwickeln, ein Solarpark in der chilenischen Atacama-Wüste, der vor kurzem in Betrieb genommen wurde.1.3 GWh/Jahr entspricht der Versorgung der Haushalte von 628.512 Familien in Chile, dem Vermeiden von 671.488 Tonnen CO2-Verschmutzung und dem Entfernen von etwa 145.975 Autos von den Straßen von Santiago.Der Bau des Projekts wird die Entwicklung von örtlichen Sozialprogrammen durch Atlas erleichtern und das Hauptaugenmerk auf die Einbeziehung und Entwicklung der lokalen Arbeitskräfte legen. Ähnliche Programme waren auch während des Baus des Sol del Desierto-Projekts entwickelt worden. Eine dieser Initiativen dieses Projekts war das Programm "We are part of the same energy" (https://youtu.be/GPuefdBrDvQ), das 66 Frauen vor Ort technische Schulungen anbot, sodass sie sich während für qualifizierte Jobs beim Bau des Projekts sowie für andere Jobs in der Gegend bewerben konnten.Informationen zu Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy ist ein Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das seit Anfang 2017 in ganz Amerika Projekte für erneuerbare Energien im Rahmen langfristiger Verträge entwickelt, finanziert, baut und betreibt. Atlas Renewable Energy verfügt über ein erfahrenes Team mit der längsten Erfolgsbilanz in der Branche für erneuerbare Energien in Lateinamerika. Das Unternehmen ist für seine hohen Standards bei der Entwicklung, beim Bau und beim Betrieb von Großprojekten bekannt.Atlas Renewable Energy ist Teil des Energy Fund IV, der von Actis, einem führenden Private Equity Investor im Energiesektor, gegründet wurde. Das Wachstum von Atlas Renewable Energy konzentriert sich auf die stabilsten Märkte der Region, wobei das Unternehmen sein bewährtes Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Marketing und Strukturierung einsetzt, um die Umstellung auf saubere Energie zu beschleunigen. Durch die aktive Einbindung der Gemeinschaft und der Interessengruppen, die im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie stehen, arbeitet das Unternehmen jeden Tag daran, eine sauberere Zukunft zu schaffen.Weitere Informationen zu Atlas Renewable Energy finden Sie auf www.atlasrenewableenergy.com.Pressekontakt:Diana Castellanos,dcastellanos@atlasren.com,+1 (786) 358-5614Original-Content von: Atlas Renewable Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153456/5201906