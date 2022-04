Das Sportunternehmen PUMA hat damit begonnen, den speziell angefertigten RE:SUEDE Sneaker an 500 Teilnehmer*innen in Deutschland zu verschicken. Zuvor verzeichnete PUMA starkes Interesse für dieses Experiment zur biologischen Abbaubarkeit.

Sports company PUMA has started to distribute 500 pairs of its experimental RE:SUEDE sneaker. PUMA's global brand ambassadors, such as model, actress and activist Cara Delevingne, will also test the RE:SUEDE as part of this project. (Photo: Business Wire)