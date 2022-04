HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec angesichts zweier US-Übernahmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Kogent Surgical und Katalyst Surgical seien beide von dem selben Unternehmensgründer, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vom Zeitpunkt her spricht er von einem klugen Zukauf, der das Angebot des Medizintechnik-Konzerns im Bereich der Augenheilkunde ergänze./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 08:03 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 08:13 / MEZ



ISIN: DE0005313704

