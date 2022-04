Der Philadelphia Fed Index (April) ist mit 17,6 schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war 21,0; Vormonat war 27,4) Die Komponenten: Beschäftigung: 41,4 (Vormonat war 38,9) Neue Aufträge: 17,8 (Vormonat war 25,8) Preise: 84,6 (Vormonat war 81,0) Dazu die Fed aus Philadelphia: Price Increases Remain Widespread "The indicators for prices paid and prices received continued to ...

