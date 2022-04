Musk mischt die gesamte Tech-Szene in New York auf.Sein Erstgebot für eine Übernahme wird ignoriert, nachdem der Kurs zunächst 15 % zulegte. Wer steigt in diesen Ring ein? Wie in New York üblich, werden mehrere Interessen entweder gegeneinander antreten oder eine neue Lösung suchen. Politische Einflüsse spielen eine Rolle, denn TWITTER ist eine nationale Institution und kein reines Privatunternehmen mehr, weil es der wichtigste Nachrichtenvermittler des Landes ist. Wo liegt der tatsächliche Wert von TWITTER?Unbestritten ist von Fachleuten, dass ein gutes Management die Userzahl verdoppeln kann. Der Zeitraum dafür wird mit fünf bis sieben Jahren beziffert. In diesem Fall würde sich der Umsatz verdreifachen, was vornehmlich auf erheblich höheren Werbeeinnahmen beruht.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 16! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 16:Themen u.a.:++ Die Bilanzsaison wird spannend++ Keine Notenbank kann wirklich auf die Bremse treten++ LEONI - Comebackstory die Zweite?++ Eine Beteiligungsgesellschaft auf Rekordjagd!++ AIXTRON mit 50-%-Chance?++ NETFLIX wird neu gerechnet++ STARBUCKS - Nur ein Klassiker von gestern?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info