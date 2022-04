DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. April (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q, Jona *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz für Finanzanalysten), Walldorf 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q, Charenton-le-Pont 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg 07:25 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 57,4 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 54,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 56,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 56,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 53,9 zuvor: 54,9 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar *** 10:00 DE/Merck KGaA, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,0 zuvor: 62,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,2 *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2021 (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Macro Week des Peterson Institute for International Economics, Washington *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 zuvor: 58,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,2 zuvor: 58,8 - US/Weltbank und IWF, Fortsetzung virtuelle Frühjahrstagung (bis 24.4.) - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (S&P), Großbritannien (Moody's und S&P), Griechenland (S&P), Niederlande (S&P), Slowenien (Moody's) ===

