Sartorius setzt dynamisches Wachstum fort

Das Unternehmen gab seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal bekannt. Außerdem: Nächsten Mittwoch wirft Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse, im HSBC Daily Trading live einen Blick auf die aktuelle Marktsituation.



Der Life-Science-Konzern Sartorius, der im vergangenen Jahr in den DAX-40 aufgestiegen ist, gab am Donnerstagmorgen Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 bekannt. Der Gesamtumsatz stieg wechselkursbereinigt um 25,4 Prozent (nominal 29,5 Prozent) auf etwa eine Milliarde an Euro bei einer operativen EBITDA-Marge von 34,1 Prozent. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt. Es bestehe laut Management trotz der Zunahme der globalen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten eine gute Nachfragesituation. Für das Jahr 2022 erwartet das Management eine Umsatzsteigerung von 15 bis 19 Prozent bei einer operativen Marge von etwa 34 Prozent.





Die aktuellen Unsicherheiten spiegeln sich einerseits in den Ausblicken der Unternehmen wider, andererseits sind diese Verwerfungen ebenfalls am breiten Finanzmarkt zu spüren. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, zeigt Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse der HSBC, am kommenden Mittwoch, den 27.04.2022, ab 09:00 Uhr im HSBC Daily Trading live.

