NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Herstellers von Elektroautos seien wirklich stark ausgefallen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders beeindruckend sei die operative Marge, aber es Falle ihm schwer, die hohe Bewertung der Papiere zu rechtfertigen. Er reduzierte zwar leicht seine Absatzprognose für 2022, erhöhte jedoch seine Gewinnschätzung (EPS)./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 03:39 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de