In Rekordzeit stellten der Firmengründer und Verwaltungsratsvorsitzende Adi Drotleff sowie CFO Markus Pech auf der Montega-Plattform Connect die Zahlen zum ersten Quartal 2022 von Mensch und Maschine vor. Das Tempo beim offiziellen Teil der Präsentation passt insofern perfekt, weil das Auftaktviertel für den Anbieter von Konstruktionssoftware beinahe durchweg Bestmarken lieferte. Einzig der Cashflow aus der ... The post Mensch und Maschine: Quartal mit Sternchen appeared first on Boersengefluester.

