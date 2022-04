DJ Retarus von Gartner als wichtiger Anbieter für "Intelligent Document Processing Solutions" gelistet - Starke Nachfrage nach Lösungen für effiziente Prozesskommunikation

München (pts029/21.04.2022/16:10) - Der Münchner Enterprise-Cloud-Anbieter Retarus wird im erstmals von Gartner erstellten Report "Market Guide for Intelligent Document Processing Solutions 2022" als wichtiger Anbieter aufgeführt. Die Retarus Intelligent Capture Services https://www.retarus.com/de/services/intelligent-capture-services listet Gartner in der Kategorie OCR/Capture*.

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, immer größere Mengen an Dokumenten zu verarbeiten, darunter Rechnungen, Bestellungen und Verträge. Um den Automatisierungsgrad der Prozesse zu erhöhen und gleichzeitig die Effizienz der Prozesse deutlich zu steigern, ist der Einsatz von Intelligent Document Processing (IDP) unumgänglich. Laut Gartner "extrahieren intelligente Dokumentenverarbeitungslösungen (IDP) Daten, um die Automatisierung von sich wiederholenden Dokumentenverarbeitungsaufgaben mit hohem Volumen zu unterstützen und um Analysen und Erkenntnisse zu gewinnen. IDP arbeitet mit Texterkennung und bildverarbeitenden Methoden, um strukturierte wie unstrukturierte Daten zu erkennen und zur Verfügung zu stellen."* Das Analystenhaus geht davon aus, "dass der Markt für intelligente Dokumentenverarbeitung im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden US-Dollar generiert."*

Effiziente Prozesskommunikation via Intelligent Capture Services

"Mit unseren Intelligent Capture Services können Unternehmen eingehende unstrukturierte Daten über eine zentrale Cloud-Lösung verarbeiten. Dazu setzen wir unter anderem KI-Techniken wie Machine Learning ein", kommentiert Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. "Da wir über nahezu 30 Jahre EDI-Erfahrung verfügen, kennen wir nicht nur die Prozesse, sondern können sie auch problemlos in ERP-Systeme integrieren. Somit stellen wir sicher, dass die Automatisierung tatsächlich stattfindet. Wir freuen uns, dass Gartner diesen schnell wachsenden Markt beleuchtet, der Unternehmen enorme Möglichkeiten für die weitere Digitalisierung eröffnet."

Mit Hilfe der Retarus Intelligent Capture Services https://www.retarus.com/de/services/intelligent-capture-services werden unstrukturierte Daten automatisiert in strukturierte Daten umgewandelt. Dabei werden durch Intelligent Document Recognition, mehrere OCR-Engines, KI-Techniken und optionales Human-in-the-Loop Feature Dokumente zu 100 Prozent maschinenlesbar. Das versetzt Unternehmen in die Lage, zum Beispiel ihre Purchase-to-Pay- oder Order-to-Cash-Prozesse vollständig zu automatisieren und ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Prozesskommunikation entlang der gesamten Lieferkette. Die automatisierte Verarbeitung von Geschäftsdokumenten führt letztendlich zu einem reibungsloseren Cashflow und ermöglicht es, die Kosten um rund 60 Prozent im Vergleich zur manuellen Auftragsabwicklung zu senken.

Den aktuellen Gartner Report "Market Guide for Intelligent Document Processing Solutions 2022" finden Sie hier: https://www.retarus.com/de/2022-gartner-market-guide-for-intelligent-document-processing-solutions

* Gartner, Market Guide for Intelligent Document Solutions authored by analysts Shubhangi Vashisth, Anthony Mullen, Stephen Emmott and Alejandra Lozada, published 16 February 2022.

Gartner Disclaimer Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud-Messaging-Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 19 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX-30-, die Hälfte aller EURO-STOXX-50- sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Singapore Airlines und Zeiss. Weitere Informationen: http:// www.retarus.com/de

Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Alexander Hüls Tel.: +49 89 5528-1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com

April 21, 2022 10:11 ET (14:11 GMT)